Porte aperte agli evangelici, alleati di Trump e Netanyahu (Di sabato 17 ottobre 2020) Per gli stranieri entrare in Israele è un’impresa, anche se sono ebrei. Il divieto al loro ingresso, contenuto dalle norme anti Covid-19, è in vigore ormai da sette mesi e prevede poche eccezioni: coniugi e figli di cittadini israeliani; i «soldati soli» (stranieri ebrei che scelgono di fare il servizio militare in Israele lontano dalle loro famiglie); quelli in possesso di permessi di soggiorno e pochi altri. Queste restrizioni invece sono state facilmente superate da gruppo di stranieri che vantano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 ottobre 2020) Per gli stranieri entrare in Israele è un’impresa, anche se sono ebrei. Il divieto al loro ingresso, contenuto dalle norme anti Covid-19, è in vigore ormai da sette mesi e prevede poche eccezioni: coniugi e figli di cittadini israeliani; i «soldati soli» (stranieri ebrei che scelgono di fare il servizio militare in Israele lontano dalle loro famiglie); quelli in possesso di permessi di soggiorno e pochi altri. Queste restrizioni invece sono state facilmente superate da gruppo di stranieri che vantano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

deprelepre : sempre che non chiudano anche le porte del mio cuore ah no quelle sono sempre aperte?? - cigurt88 : RT @KimJongUs: Se l'arbitro di #CrotoneJuventus vuole un posto dove andare in esilio, le porte del mio paese sono aperte. - GPeppe34N : RT @KimJongUs: Se l'arbitro di #CrotoneJuventus vuole un posto dove andare in esilio, le porte del mio paese sono aperte. - folucar : RT @contropiano: Una lezione dal campo di lotta. Come affrontare con efficacia l'epidemia, senza chiacchiere e porte aperte al business, ma… - francesconenci3 : RT @KimJongUs: Se l'arbitro di #CrotoneJuventus vuole un posto dove andare in esilio, le porte del mio paese sono aperte. -

Ultime Notizie dalla rete : Porte aperte Calcio. Porte aperte al Giraud per Savoia - Afragolese. Lo Strillone Porte aperte agli evangelici, alleati di Trump e Netanyahu

Perciò aprire le porte di Israele ai volontari evangelici è parte del contributo che il governo Netanyahu e i nazionalisti religiosi israeliani (coloni in testa) offrono alla campagna di Donald Trump, ...

Civitavecchia. La Lega apre le porte…ma prima gli italiani

CIVITAVECCHIA - È operativa la sede della Lega in Via Unione 16. A darne notizia è il coordinatore comunale, Antonio Giammusso.

Perciò aprire le porte di Israele ai volontari evangelici è parte del contributo che il governo Netanyahu e i nazionalisti religiosi israeliani (coloni in testa) offrono alla campagna di Donald Trump, ...CIVITAVECCHIA - È operativa la sede della Lega in Via Unione 16. A darne notizia è il coordinatore comunale, Antonio Giammusso.