Flash News del 12 Ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Governo sta lavorando a nuove misure di restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus ed evitare così nuovi lockdown. Mascherine e distanziamento restano i punti cardine. Al vaglio stop agli sport di contatto come il calcetto, limiti a raduni, riti e feste private, quarantena ridotta a dieci giorni;Il nuovo Decreto, con la stretta anti pandemia, potrebbe essere varato già questa sera. Ad anticiparlo lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi è a Tatanto per dare il via ad una serie di progetti, tra cui quello di un nuovo ospedale. Nel pomeriggio, nuova riunione tra Governo- Regioni ed enti locali sulle misure del nuovo Decreto. La maggioranza appoggia le scelte dell’esecutivo mentre l’opposizione chiede di essere coinvolta nelle decisioni;Lombardia, Toscana e Campania: queste le regioni al momento con il più alto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Governo sta lavorando a nuove misure di restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus ed evitare così nuovi lockdown. Mascherine e distanziamento restano i punti cardine. Al vaglio stop agli sport di contatto come il calcetto, limiti a raduni, riti e feste private, quarantena ridotta a dieci giorni;Il nuovo Decreto, con la stretta anti pandemia, potrebbe essere varato già questa sera. Ad anticiparlo lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi è a Tatanto per dare il via ad una serie di progetti, tra cui quello di un nuovo ospedale. Nel pomeriggio, nuova riunione tra Governo- Regioni ed enti locali sulle misure del nuovo Decreto. La maggioranza appoggia le scelte dell’esecutivo mentre l’opposizione chiede di essere coinvolta nelle decisioni;Lombardia, Toscana e Campania: queste le regioni al momento con il più alto ...

FF_AAediPolizia : RT @Federprivacy: Telemarketing, dal 1° dicembre possibile opporsi alle chiamate sul cellulare, ma solo in teoria - Federprivacy : Telemarketing, dal 1° dicembre possibile opporsi alle chiamate sul cellulare, ma solo in teoria… - RBcasting : Terzo film per i Fratelli D'Innocenzo, inizio riprese a marzo 2021 - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Il critico d’arte Vittorio Sgarbi si candida a Sindaco di Roma -