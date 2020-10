Calciomercato Juventus, il Tottenham ci riprova: nuova offerta per Demiral (Di domenica 11 ottobre 2020) La Juventus continua il suo processo rivoluzionario, tentando di abbassare monte ingaggi e età media della rosa. Uno dei punti fermi della Juve del futuro è sicuramente Merih Demiral, a più riprese considerato un incedibile. Il turco ha ricevuto molte offerte nella scorsa sessione di Calciomercato, che i bianconeri avrebbero sempre rispedito al mittente. Ma gli estimatori del difensore sono sempre di più e più convinti di affondare un colpo importante. Tra le squadre più interessate ci sarebbe anche il Tottenham, che avrebbe provato a prendere Demiral come alternativa a Skriniar. Dopo aver rifiutato proposte da 25 milioni di euro dal Leicester, la Vecchia Signora continua a fare muro per il centrale, ma proprio gli Spurs potrebbero rilanciare con una ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Lacontinua il suo processo rivoluzionario, tentando di abbassare monte ingaggi e età media della rosa. Uno dei punti fermi della Juve del futuro è sicuramente Merih, a più riprese considerato un incedibile. Il turco ha ricevuto molte offerte nella scorsa sessione di, che i bianconeri avrebbero sempre rispedito al mittente. Ma gli estimatori del difensore sono sempre di più e più convinti di affondare un colpo importante. Tra le squadre più interessate ci sarebbe anche il, che avrebbe provato a prenderecome alternativa a Skriniar. Dopo aver rifiutato proposte da 25 milioni di euro dal Leicester, la Vecchia Signora continua a fare muro per il centrale, ma proprio gli Spurs potrebbero rilanciare con una ...

