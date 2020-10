Perché il Paese deve investire in educazione finanziaria (Di giovedì 8 ottobre 2020) All’Italia serve un’iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di accrescere le proprie competenze finanziarie, assicurative e previdenziali in tempi difficili come quello che stiamo vivendo, visto che la conoscenza media di queste materie risulta troppo scarsa per un Paese industrializzato e tra le prime economie mondiali. Ecco perché anche quest’anno il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, durante Ottobre, promuove il Mese dell’educazione finanziaria, in collaborazione con il MISE. Questa terza edizione sarà incentrata sulle scelte finanziarie da fare in un periodo di incertezza come quello causato dalla pandemia. Ma per recuperare il ritardo accumulato in passato dal nostro ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) All’Italia serve un’iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di accrescere le proprie competenze finanziarie, assicurative e previdenziali in tempi difficili come quello che stiamo vivendo, visto che la conoscenza media di queste materie risulta troppo scarsa per unindustrializzato e tra le prime economie mondiali. Ecco perché anche quest’anno il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di, durante Ottobre, promuove il Mese dell’, in collaborazione con il MISE. Questa terza edizione sarà incentrata sulle scelte finanziarie da fare in un periodo di incertezza come quello causato dalla pandemia. Ma per recuperare il ritardo accumulato in passato dal nostro ...

DarioNardella : Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. L’accusa? Propaganda eversiva su Facebook. Se l’Italia è ancora un Pae… - Mov5Stelle : L'app #Immuni rispetta la privacy, perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nes… - Roberto_Fico : Un messaggio chiaro e forte: fate in fretta perché l'emergenza climatica è ora. Non si possono rinviare scelte stra… - MadameA02 : Non ci sarà nessun #Lockdown2 perché non ce lo possiamo permettere. L'unica cosa, richiuderanno le scuole. Perché… - loureiro1966 : RT @Mov5Stelle: L'app #Immuni rispetta la privacy, perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato… -