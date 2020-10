Nero a Metà 2: anticipazioni ultima puntata di giovedì 8 ottobre 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nero a Metà 2 - Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola Sei prime serate dirette da Marco Pontecorvo e Luca Facchini compongono la seconda stagione di Nero a Metà, una coproduzione Rai Fiction-Cattleya, in collaborazione con Netflix. Sei puntate per raccontare una nuova indagine dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik Soprani, destinata a sconvolgere ancora una volta la vita di tutta la squadra investigativa di cui fanno parte. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. Nero a Metà 2: anticipazioni sesta e ultima puntata di giovedì 8 ottobre 2020 Un ragazzo chiede informazioni a medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 ottobre 2020)a Metà 2 - Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola Sei prime serate dirette da Marco Pontecorvo e Luca Facchini compongono la seconda stagione dia Metà, una coproduzione Rai Fiction-Cattleya, in collaborazione con Netflix. Sei puntate per raccontare una nuova indagine dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik Soprani, destinata a sconvolgere ancora una volta la vita di tutta la squadra investigativa di cui fanno parte. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio.a Metà 2:sesta edi giovedì 8Un ragazzo chiede informazioni a medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato ...

