Le Sardine dicono che il processo di Salvini è stato oscurato sui social da Chiara Ferragni

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La lieta novella di oggi è che la famiglia-Fedez si allarga. Lieta per tutti ma non pere il suo staff di comunicazione, almeno stando a quanto sostengono lecon un tweet dai toni quantomeno ironici. Basta andare su Twitter per capire quello a cui si fa riferimento: il nome dicosì come l’hashtag di riferimento e tutti i correlati – compreso #RoyalFamily in riferimento al fatto che lae Fedez sarebbero la famiglia reale italiana – generano un volume di tweet molto elevato che mette in secondo piano tutto il resto, compreso ilcon relativo hashtag #. LEGGI ANCHE >>> Fedez cita Morgan per ...