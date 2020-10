Coronavirus Liguria 1 ottobre, 4 decessi e casi in risalita: 111, di cui 32 nello Spezzino (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nella giornata di giovedì 1 ottobre. Di questi, 32 sono alla Spezia e provincia. Ci sono anche quattro nuovi decessi , mentre sono 173 le ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Sono 111 i nuovidiregistrati innella giornata di giovedì 1. Di questi, 32 sono alla Spezia e provincia. Ci sono anche quattro nuovi, mentre sono 173 le ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi provien… - SkyTG24 : La #Liguria, insieme a Gran Bretagna, Portogallo e Belgio, entra nell'elenco della Svizzera di Stati e Regioni a ri… - repubblica : Coronavirus, in Liguria 108 nuovi casi, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico [aggiornamento delle 20:… - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 111 i nuovi #positivi su 3.597 #tamponi effettuati. Si registrano tre decessi, tra l… - SilviaTwister : RT @Cartabellotta: #Coronavirus; report @GIMBE via @Corriere ??Oltre 50 mila 'attualmente positivi' in Italia ??Costante incremento pazient… -