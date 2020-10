Coronavirus | governo valuta proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il Governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il governo valuta l'estensione dello stato emergenza al 31 gennaio del 2021 #coronavirus… - Agenzia_Ansa : Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.… - soteros1 : RT @CriticaScient: Hanno ragione, lo stato di emergenza è giustificato. È emergenza autoritaria. #Statoemergenza - tfabiani2 : RT @Agenzia_Ansa: Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. #ANS… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo

La causa sarebbe la crisi generata dalla pandemia, e la fine del programma di aspettativa finanziato dal governo e prevista per la fine di ottobre, che sinora copriva sino all'80 per cento (70 da ...Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato d’emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. La proroga al momento scade il 15 ottobre, ma il perdurare dell’emergenza ha ...Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. La proroga al momento scade il 15 ottobre, ma il perdurare dell'emergenza ha ...