Comune Roma | sì a riapertura centri anziani che garantiscono norme

Roma – Prosegue la possibilita' di una graduale e controllata riapertura dei centri Sociali anziani secondo l'ordinanza sindacale del 1 luglio 2020, contenente indicazioni utili per la ripresa delle attivita', nel rispetto delle condizioni previste dai protocolli sanitari e delle linee guida trasmesse dal Dipartimento Politiche Sociali il 3 luglio 2020 a tutti i Municipi. Secondo il Regolamento sul decentramento amministrativo di Roma Capitale, la riapertura dei centri Sociali anziani spetta ai Direttori dei Municipi, ai quali l'Amministrazione Capitolina ha fornito tutte le specifiche per valutare se e quando riaprire, garantendo la salute dei cittadini che li frequentano, anche con le Linee Guida redatte dalla Task Force ...

