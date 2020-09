Bayern Monaco-Borussia Dortmund, il gol di Muller: incornata su cross di Davies (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Thomas Muller sigla il raddoppio tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund in quel dell’Allianz Arena nella Supercoppa di Germania 2020. Davies crossa al centro dai 25 metri all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore avversaria. Muller si inserisce nei pressi del vertice destro dell’area piccola nerogialla e conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa in elevazione del numero 25 del Bayern, dopo aver baciato la base interna del primo palo, trafigge Hitz consentendo ai bavaresi di raddoppiare. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Thomassigla il raddoppio train quel dell’Allianz Arena nella Supercoppa di Germania 2020.a al centro dai 25 metri all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore avversaria.si inserisce nei pressi del vertice destro dell’area piccola nerogialla e conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa in elevazione del numero 25 del, dopo aver baciato la base interna del primo palo, trafigge Hitz consentendo ai bavaresi di raddoppiare.

pisto_gol : Negli ultimi 10 anni, Il Bayern Monaco ha conquistato 25 trofei, 2 Champions League, 2 UefaSuperCup, 1 Mondiale per… - sportface2016 : #FCBBVB Il VIDEO del GOL di Julian #Brandt che sigla il 2-1, accorciano i gialloneri - rlt_it : RT @MdLT_it: Congratulazioni al Bayern Monaco per questa sesta vittoria in Champions League. Bravo al Paris Saint-Germain per i suoi progre… - sportface2016 : #FCBBVB Il VIDEO del GOL di Thomas #Muller che sigla il 2-0 per i bavaresi - Etzi2891 : Occhio anche alla Finale di Coppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. @delinquentweet -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, Rummenigge esalta Flick: "Può restare qui a lungo" Corriere dello Sport FORMAZIONI UFFICIALI – Gioca Alexis Sanchez! Dentro Skriniar, Vidal e Okaka

Nell’ultimo fine settimana formazioni che attaccano con tanti uomini, come il Manchester City o il Bayern Monaco, hanno perso 5-2 e 4-1. (Corriere della Sera) ...

UFFICIALE - Schalke 04, Baum è il nuovo allenatore

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Manuel Baum è il nuovo allenatore dello Schalke 04. E' stato lo stesso club di Gelsenkirchen a comunicarlo, con una nota sul proprio sito ufficiale.

Nell’ultimo fine settimana formazioni che attaccano con tanti uomini, come il Manchester City o il Bayern Monaco, hanno perso 5-2 e 4-1. (Corriere della Sera) ...(ANSA) - ROMA, 30 SET - Manuel Baum è il nuovo allenatore dello Schalke 04. E' stato lo stesso club di Gelsenkirchen a comunicarlo, con una nota sul proprio sito ufficiale.