Salgono i decessi, ma «con i numeri attuali non rischiamo una chiusura completa» (Di martedì 29 settembre 2020) Nonostante l'aumento dei tamponi effettuati, tornati sopra quota novantamila, i casi positivi al coronavirus registrati in 24 ore sono stati 1.648, al di sotto del picco di oltre 1.900 casi di venerdì scorso. Salgono invece i decessi: ieri sono stati 24, il numero più alto di vittime in un giorno dal 2 luglio. Sono ancora la Campania e il Lazio le regioni con il maggior numero di nuovi casi, 286 e 219 rispettivamente. Le due regioni hanno anche il più … Continua L'articolo Salgono i decessi, ma «con i numeri attuali non rischiamo una chiusura completa» proviene da il manifesto.

Covid 19: il bollettino giornaliero, che in Campania da settimane fa registrare picchi di nuovi casi, nonostante la prevalenza di contagi asintomatici, si riverbera ora sul numero di pazienti ...

Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito sia in termini di decessi che di casi, con quasi 205.000 morti. Il coronavirus ha ormai praticamente raggiunto la soglia – anche psicologica – del milione ...

