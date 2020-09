Presidenziali USA | Trump vs Biden | primo confronto Tv tra scandali e “test antidoping”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 settembre 2020) E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le elezioniUsa, in programma il 3 novembre, un appuntamento dal cui esito dipenderanno non solo le sorti degli Stati Uniti ma che influirà anche sui futuri scenari dell’economia mondiale. Che a spuntarla siao ancora una voltanon è, infatti, affatto secondario. Scopriremo se il Tycoon resterà al comando per altri quattro anni o se invece è arrivata l’ora di un cambio di stile e politica con il democratico Joe, pronto a strappargli dalle mani le chiavi della Casa Bianca. Certo è chevenderà cara la pelle. Ultimi giorni decisivi: tutto, infatti, può ancora succedere. Del resto, il Presidente Usa non ...