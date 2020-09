Le 107 scuole chiuse per coronavirus, e le oltre 600 con contagi,: la situazione (Di martedì 29 settembre 2020) Senza tampone non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti 25 settembre 2020 E' iniziata la seconda ondata di coronavirus in Italia? 'In realtà non è mai finita la prima. Abbiamo ... Leggi su today (Di martedì 29 settembre 2020) Senza tampone non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti 25 settembre 2020 E' iniziata la seconda ondata diin Italia? 'In realtà non è mai finita la prima. Abbiamo ...

SkyTG24 : Coronavirus, 107 scuole chiuse e oltre 600 con contagi. La situazione regione per regione - 5stelletv : Le 107 scuole chiuse per coronavirus (e le oltre 600 con contagi): la situazione - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, 107 scuole chiuse e oltre 600 con contagi. La situazione regione per regione - wam_the : Covid, già chiuse 107 scuole. In 600 c’è almeno un contagio - dalbertiv : RT @SkyTG24: Coronavirus, 107 scuole chiuse e oltre 600 con contagi. La situazione regione per regione -