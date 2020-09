Giorgia Meloni eletta leader dei Conservatori europei (Di martedì 29 settembre 2020) Se in Italia il Centrodestra dice di essere unito, nonostante le frecciate interne dopo il risultato delle Regionali, in Europa la situazione è ben diversa. Da una parte c’è Forza Italia, da sempre voce del Partito Popolare Europeo (PPE); dall’altra la Lega di Matteo Salvini, entrato dopo alcuni tentennamenti nel gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà (quello più a destra che riunisce i partiti nazionalisti). E poi c’è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che da lunedì sera è diventata ufficialmente leader dei Conservatori europei. Insomma, a metà strada tra il PPE e i gruppi sovranisti. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni dice che i soldi del Recovery Fund sono arrivati grazie a FdI, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020) Se in Italia il Centrodestra dice di essere unito, nonostante le frecciate interne dopo il risultato delle Regionali, in Europa la situazione è ben diversa. Da una parte c’è Forza Italia, da sempre voce del Partito Popolare Europeo (PPE); dall’altra la Lega di Matteo Salvini, entrato dopo alcuni tentennamenti nel gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà (quello più a destra che riunisce i partiti nazionalisti). E poi c’è Fratelli d’Italia diche da lunedì sera è diventata ufficialmentedei. Insomma, a metà strada tra il PPE e i gruppi sovranisti. LEGGI ANCHE >dice che i soldi del Recovery Fund sono arrivati grazie a FdI, ...

mipiace17 : Giorgia Meloni al vertice dei conservatori Ue: prima italiana a guidare un partito europeo @corriere - Gianluc46270126 : RT @Storace: #Marchi: Giorgia #Meloni sabato a #Catania per un gesto politico e umano al fianco di Matteo #Salvini - giornalettismo : La nomina è arrivata nella serata di ieri: Giorgia #Meloni è la nuova leader dei #Conservatori e riformisti europei - MauroBeltramo : RT @FrancescoLollo1: ??Sabato una delegazione di FDI guidata da Giorgia Meloni sarà a Catania in segno di solidarietà a Matteo Salvini, per… - achene_paolo : RT @Storace: #Marchi: Giorgia #Meloni sabato a #Catania per un gesto politico e umano al fianco di Matteo #Salvini -