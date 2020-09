Covid, in Puglia attivi 35 focolai: 19 individuati tra il 14 e il 20 settembre. L'allarme dei medici ospedalieri (Di martedì 29 settembre 2020) Il rapporto Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri: "A inizio estate non c'erano focolai e c'erano 0,25 casi ogni 100mila abitanti, ora sono 29" Leggi su repubblica (Di martedì 29 settembre 2020) Il rapporto Fadoi, la Federazione deiinternisti: "A inizio estate non c'eranoe c'erano 0,25 casi ogni 100mila abitanti, ora sono 29"

