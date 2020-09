Coronavirus, Galliani: “Tampone negativo per Berlusconi” (Di martedì 29 settembre 2020) È risultato negativo il primo tampone per il Coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A dirlo è Adriano Galliani, a.d. del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. “Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo”, ha aggiunto Galliani. Una bella notizia che arriva per Berlusconi proprio nel giorno del suo 84esimo compleanno, nonostante sia costretto alla quarantena ad Arcore. Alla presenza della fidanzata Marta Fascina, il leader di Forza Italia non ha rinunciato a spegnere le candeline sulla torta preparata per i suoi 84 anni. Leggi ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) È risultatoil primo tampone per ila cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A dirlo è Adriano, a.d. del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. “Ieri il presidente ha fatto il primo tampone, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo”, ha aggiunto. Una bella notizia che arriva per Berlusconi proprio nel giorno del suo 84esimo compleanno, nonostante sia costretto alla quarantena ad Arcore. Alla presenza della fidanzata Marta Fascina, il leader di Forza Italia non ha rinunciato a spegnere le candeline sulla torta preparata per i suoi 84 anni. Leggi ...

