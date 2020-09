(Di martedì 29 settembre 2020) Via liberain terza lettura delladeibritannica al contestato progetto didel governo Johnson che mira a rimettere in discussione, attraverso una norma nazionale, alcuni ...

CristinaBonzio : RT @MediasetTgcom24: Brexit, ok finale da Camera dei Comuni inglese alla legge anti-Ue #brexit - MediasetTgcom24 : Brexit, ok finale da Camera dei Comuni inglese alla legge anti-Ue #brexit - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: - PsiBologna : RT @LiveAvanti: - LiveAvanti : -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit finale

TGCOM

Via libera definitivo al testo che consente al governo britannico di violare gli impegni presi con Bruxelles sulla Brexit ...LONDRA - Via libera finale stasera in terza lettura della Camera dei Comuni britannica, con 340 sì contro 256 no, al contestato progetto di legge del governo di Boris Johnson che mira a rimettere in d ...