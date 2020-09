Blitz anti Camorra a Roma: tutti i dettagli dell’operazione di oggi, 13 in tutto gli arresti (VIDEO) (Di martedì 29 settembre 2020) Alle prime luci dell’alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale antimafia, nei confronti di 13 persone, di cui 8 in carcere e 5 ai domiciliari, indagate a vario titolo per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni artt. 629, 512 bis c.p., con l’aggravante dal metodo mafioso art. 416 bis 1 c.p., nonché esercizio abusivo di attività creditizia art. 132 del T.U.B.. Tra gli arrestati anche Angelo e Luigi Moccia, a capo dell’omonimo clan camorristico. Camorra a Roma: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Alle prime luci dell’alba, nelle province die Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale di, coadiuvati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettualemafia, nei confronti di 13 persone, di cui 8 in carcere e 5 ai domiciliari, indagate a vario titolo per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni artt. 629, 512 bis c.p., con l’aggravante dal metodo mafioso art. 416 bis 1 c.p., nonché esercizio abusivo di attività creditizia art. 132 del T.U.B.. Tra gli arrestati anche Angelo e Luigi Moccia, a capo dell’omonimo clan camorristico.: ...

CorriereCitta : Blitz anti Camorra a Roma: tutti i dettagli dell’operazione di oggi, 13 in tutto gli arresti (VIDEO)… - infoitinterno : Blitz anti droga dei carabinieri: spaccio a Villa Gordiani, dodici misure cautelari - OvileItalia : RT @blogsicilia: Blitz anti-Covid nella movida di Palermo, chiusi per assembramento due pub - - blogsicilia : Blitz anti-Covid nella movida di Palermo, chiusi per assembramento due pub - - ACiavula : Blitz anti 'ndrangheta in corso: nove arresti legati alla cosca Alvaro - Ciavula: -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz anti Blitz anti-Covid nella movida di Palermo, chiusi per assembramento due pub BlogSicilia.it Covid Lazio, allarme contagi. Scuola? No feste e cerimonie: Zingaretti valuta numero chiuso nelle case

Per la prima volta dopo 4 mesi gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia tornano sopra i 50mila ed è l’ennesimo campanello d’allarme che suona. Osservate speciali Covid, Lazio e Campania, le due ...

Dalle mele ai melograni: i benefici della frutta autunnale

Quale frutta è meglio mangiare in autunno, quali sono i frutti da mattere nel carrello e quali sono i loro benefici.

Per la prima volta dopo 4 mesi gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia tornano sopra i 50mila ed è l’ennesimo campanello d’allarme che suona. Osservate speciali Covid, Lazio e Campania, le due ...Quale frutta è meglio mangiare in autunno, quali sono i frutti da mattere nel carrello e quali sono i loro benefici.