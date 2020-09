Alvaro Morata di nuovo papà: Alice Campello ha dato alla luce Edoardo (Di martedì 29 settembre 2020) Alvaro Morata di nuovo papà: Alice Campello ha dato alla luce Edoardo. L’annuncio su Instagram ha scatenato il web: milioni di congratulazioni per la coppia Alvaro Morata e Alice Campello genitori tris: hanno dato il benvenuto al piccolo Edoardo con dei post dolcissimi su Instagram. Dopo Leonardo e Alessandro, è arrivata la terza gioia di … L'articolo Alvaro Morata di nuovo papà: Alice Campello ha dato alla luce Edoardo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020)dipapà:ha. L’annuncio su Instagram ha scatenato il web: milioni di congratulazioni per la coppiagenitori tris: hannoil benvenuto al piccolocon dei post dolcissimi su Instagram. Dopo Leonardo e Alessandro, è arrivata la terza gioia di … L'articolodipapà:haproviene da YesLife.it.

rtl1025 : ?? L'attaccante spagnolo della Juventus, Alvaro #Morata, è diventato papà per la terza volta, a renderlo noto è stat… - juventusfc : «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alva… - goal : Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata are reunited at Juventus ?? - ali29pa7 : RT @perchetendenza: 'Edoardo': Perché è nato il terzo figlio di Álvaro Morata e Alice Campello - frances67279949 : RT @fallingforhar: Alvaro Morata e Alice Campello sono una delle coppie più belle e vere esistenti al giorno d'oggi, soprattutto nel panora… -