Trump, il New York Times pubblica le dichiarazioni dei redditi: «Ecco le tasse pagate negli ultimi anni» (Di lunedì 28 settembre 2020) Il New York Times è riuscito a entrare in possesso delle dichiarazioni dei redditi del presidente: Trump ha pagato 750 dollari di tasse federali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15 anni precedenti Leggi su corriere (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Newè riuscito a entrare in possesso delledeidel presidente:ha pagato 750 dollari difederali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15precedenti

Davide : Il New York Times ha diffuso i risultati di una grande inchiesta sulle dichiarazioni dei redditi di Trump: sia nel… - Corriere : Trump, il New York Times pubblica le sue dichiarazioni dei redditi: «Ecco cosa ha pagato» - Corriere : Il New York Times pubblica le dichiarazioni dei redditi di Trump: «Per anni non ha pag... - Maurizio62 : In perfetto stile sovranista. Non per nulla è amico, in Italia, di 'personaggetti' niente male. Trump, New York Ti… - CriSStraits : RT @HuffPostItalia: 'Trump per anni non ha pagato le tasse'. Scoop del New York Times -