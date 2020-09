Iliad, come passare all’offerta 100 gb anche se si è già clienti (Di lunedì 28 settembre 2020) La nuova tariffa Iliad 100 Giga Flash sta ingolosendo davvero molti potenziali clienti, a scapito però di chi già possiede una sim dell’operatore. Infatti, molti clienti Iliad vorrebbero cambiare piano e passare a 100 Giga Flash, entro la scadenza fissata del 15 ottobre. Tuttavia, l’operatore non consente di cambiare piano, l’offerta è prevista solo per i nuovi clienti. Esiste, però, un modo per poter ottenere lo stesso l’upload a 100 GB a 9,99 al mese (ottenendo anche sms e minuti illimitati): si tratta della triangolazione rapida. In poche parole, bisogna cambiare operatore per poi tornare ad Iliad. Si tratta di una manovra un po’ scomoda, ma attualmente è l’unico modo per i ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 settembre 2020) La nuova tariffa100 Giga Flash sta ingolosendo davvero molti potenziali, a scapito però di chi già possiede una sim dell’operatore. Infatti, moltivorrebbero cambiare piano ea 100 Giga Flash, entro la scadenza fissata del 15 ottobre. Tuttavia, l’operatore non consente di cambiare piano, l’offerta è prevista solo per i nuovi. Esiste, però, un modo per poter ottenere lo stesso l’upload a 100 GB a 9,99 al mese (ottenendosms e minuti illimitati): si tratta della triangolazione rapida. In poche parole, bisogna cambiare operatore per poi tornare ad. Si tratta di una manovra un po’ scomoda, ma attualmente è l’unico modo per i ...

IliadItalia : @EnricoAzzu Ciao ?? Se non hai ottenuto totalmente il credito residuo della vecchia SIM, ti consigliamo di contattar… - EnricoAzzu : @IliadItalia salve, sono passato da Tim a Iliad, ho richiesto il trasferimento del traffico residuo, tuttavia manca 1,50€: come mai? - zilaghe : @MoniaFloris A Desulo Vodafone è un disastro, ogni volta col maltempo va sistematicamente in KO anche per diversi g… - AppleTecno : Iliad: come passare dall'offerta con 50 GB a quella con 100 GB - - Elena_shipper : Appena passata a Iliad già non prende guardate come me ne scappo tra 0,5 sec -