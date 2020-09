Il NY Times svela che Trump non paga le tasse da 10 anni | «Nell’anno in cui fu eletto versò 750 dollari»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 settembre 2020) «Fake news» – tuona Donaldsu Twitter. Poche parole in caps lock, come ormai è abituato a fare, accennando a un problema senza nominarlo, instillando il dubbio nei propri followers senza approfondire e senza entrare nel merito della questione. Una questione che, a un mese e mezzo dalle elezioni presidenziali americane, non è da poco.nonle, secondo il New York. La prestigiosa testata della Grande Mela, infatti, ha pubblicato una approfondita inchiesta nell’ambito della quale si analizzano imenti e il patrimonio del presidente Usa fino al 2017. Ovvero, fino all’anno successivo alla sua ascesa alla Casa Bianca. Anzi, nell’anno in cui fue in quello successivo, la quota di denaro ...