Diawara in panchina, l'agente furioso: "Mercato aperto, parleremo con la Roma" (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma - Prima la svista sulla lista consegnata alla Lega e che lo ha coinvolto indirettamente , poi la panchina nella gara di ieri sera contro la Juventus mal digerita dall'entourage . Amadou Diawara è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020)- Prima la svista sulla lista consegnata alla Lega e che lo ha coinvolto indirettamente , poi lanella gara di ieri sera contro la Juventus mal digerita dall'entourage . Amadouè ...

FBiasin : Lascia il suo capitano in panchina, si dimentica di sistemare la pratica #Diawara: l'avversario più temibile, la #Roma, ce l'ha in casa. - mimmetto81 : @stockazz vabbè c' hai ragione tu,x me abbiamo un problema grosso x il portiere x te il problema è diawara (che ha fatto panchina ieri ) - sportli26181512 : Diawara in panchina, l'agente furioso: 'Mercato aperto, parleremo con la #Roma': L'agente del centrocampista guinea… - Secondo__me : Caos Diawara, l’agente furioso: “Prima sui titoli senza colpe, poi in panchina. Vogliamo chiarezza dalla Roma”… - ReteSport : L'agente di #Diawara furioso per la panchina contro la Juventus. Cessione in vista?? #ASRoma #Retesport -

Ultime Notizie dalla rete : Diawara panchina Diawara in panchina, l'agente furioso: "Mercato aperto, parleremo con la Roma" Corriere dello Sport.it Calciomercato Roma, panchina per Diawara: l’agente non ci sta

VERONA-ROMA CASO DIAWARA DICHIARAZIONI AGENTE – Non piace mai a nessuno stare relegato in panchina, in attesa della chiamata del tecnico per scaldarsi e scendere poi in campo. Questo è quello che è ac ...

Roma, i tifosi non si accontentano: su Dzeko e Fonseca è polemica social

Il pareggio con la Juve divide i romanisti. Critiche al bosniaco per gli errori sotto porta e al tecnico per i mancati cambi ...

VERONA-ROMA CASO DIAWARA DICHIARAZIONI AGENTE – Non piace mai a nessuno stare relegato in panchina, in attesa della chiamata del tecnico per scaldarsi e scendere poi in campo. Questo è quello che è ac ...Il pareggio con la Juve divide i romanisti. Critiche al bosniaco per gli errori sotto porta e al tecnico per i mancati cambi ...