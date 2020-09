Alessia Messina pubblica la chat con Balotelli | “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata”

Leggi su golssip

(Di lunedì 28 settembre 2020) "La gente non accetta un no come risposta? Perché? Perché continuano a parlare di te anche quando non c'entrano più nulla con te. Per popolarità?". Mariose lo è chiesto sui social e si è riferito evidentemente ad, la ragazza con la quale ha avuto una storia di recente.Lei non si è fatta pregare e ha risposto pan per focacciando lacon il giocatore. "Tu vedrai il vero Mario,", c'è scritto nel messaggio di Whatsapp che secondo l'influencer sarebbe stato l'attaccante ad inviare. E lei aggiunge: "Scusatemi sedifidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno".In un'altra storia ha anche aggiunto: "Grazie per avermi fatto ...