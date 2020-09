Stroppa: “Una gara in salita. Mercato? Vedremo cosa fare, non faccio nomi” (Di domenica 27 settembre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole: “Giocare contro il Milan è difficile, siamo stati poco bravi sulle palle scontate, poi il rigore ha messo la partita in salita. Ci manca un po’ di preparazione, la squadra sta crescendo bene anche se ci sono ancora delle difficoltà di inserimento per i nuovi. I punti pesano, ma la prestazione c’è stata. Mercato? Vedremo in corso d’opera cosa si potrà fare. Domenica abbiamo una partita importante, poi arriverà la sosta e dopo questa mi auguro di avere tutti a disposizione. Non voglio fare nomi.” Foto: Crotone TV L'articolo Stroppa: “Una ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Giovanni, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole: “Giocare contro il Milan è difficile, siamo stati poco bravi sulle palle scontate, poi il rigore ha messo la partita in. Ci manca un po’ di preparazione, la squadra sta crescendo bene anche se ci sono ancora delle difficoltà di inserimento per i nuovi. I punti pesano, ma la prestazione c’è stata.in corso d’operasi potrà. Domenica abbiamo una partita importante, poi arriverà la sosta e dopo questa mi auguro di avere tutti a disposizione. Non voglionomi.” Foto: Crotone TV L'articolo: “Una ...

