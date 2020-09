Roma-Juventus, Dzeko: storia di un grande amore… mai nato (Di domenica 27 settembre 2020) L’attesa sale, la voglia di leggere le formazioni ufficiali e di vedere il big match della seconda giornata di campionato è tanta. Siamo alle soglie di Roma-Juventus, una partita che si commenta nel solo atto di pronunciarla. Si tratta di una sfida molto importante per entrambe: i giallorossi hanno voglia di riscattare la sconfitta a tavolino incassata contro l’Hellas Verona, mentre la Vecchia Signora vuole confermare quanto di buono dimostrato domenica scorsa contro la Sampdoria. Sarà anche un match particolare per due calciatori che stasera dovrebbero essere della partita, ovvero Alvaro Morata e Edin Dzeko, i cui due destini fino ad una settimana erano ben lontani dall’essere ciò che realmente saranno questa sera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ecco ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) L’attesa sale, la voglia di leggere le formazioni ufficiali e di vedere il big match della seconda giornata di campioè tanta. Siamo alle soglie di, una partita che si commenta nel solo atto di pronunciarla. Si tratta di una sfida molto importante per entrambe: i giallorossi hanno voglia di riscattare la sconfitta a tavolino incassata contro l’Hellas Verona, mentre la Vecchia Signora vuole confermare quanto di buono dimostrato domenica scorsa contro la Sampdoria. Sarà anche un match particolare per due calciatori che stasera dovrebbero essere della partita, ovvero Alvaro Morata e Edin, i cui due destini fino ad una settimana erano ben lontani dall’essere ciò che realmente saranno questa sera. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco ...

juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - juventusfc : A tra poco! ??? Le parole di Mister @Pirlo_official LIVE qui, su @JuventusTV ?? - it_mainsport : L'ora del Big Match è arrivata!!!!! La #Roma di Paulo Fonseca sfida la #Juventus di Andrea #Pirlo , nella seconda g… - Betpointnews : Primo big-match per la Juventus di Pirlo, ospite della Roma all'Olimpico #betpoint #sportnews #27settembre #SerieA… -