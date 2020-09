Napoli-Genoa, le probabili formazioni del match (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, il Napoli riceve il Genoa con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria nell’esordio contro il Parma Allo Stadio San Paolo, il Napoli di Gennaro Gattuso riceve il Genoa in un match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Prima uscita casalinga per gli azzurri che vogliono dare continuità alla vittoria esterna di Parma per continuare a punteggio pieno. Possibile chance dal 1′ per il colpo dell’estate Victor Osimhen, già decisivo nella prima uscita ufficiale e molto atteso dal popolo partenopeo. QUI Napoli – Gattuso conferma modulo e uomini che hanno vinto a Parma nella prima uscita stagionale, unica eccezione la presenza di Osimhen preferito a Mertens. In difesa la coppia Manolas-Koulibaly con ... Leggi su zon (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, ilriceve ilcon l’obiettivo di dare continuità alla vittoria nell’esordio contro il Parma Allo Stadio San Paolo, ildi Gennaro Gattuso riceve ilin unvalido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Prima uscita casalinga per gli azzurri che vogliono dare continuità alla vittoria esterna di Parma per continuare a punteggio pieno. Possibile chance dal 1′ per il colpo dell’estate Victor Osimhen, già decisivo nella prima uscita ufficiale e molto atteso dal popolo partenopeo. QUI– Gattuso conferma modulo e uomini che hanno vinto a Parma nella prima uscita stagionale, unica eccezione la presenza di Osimhen preferito a Mertens. In difesa la coppia Manolas-Koulibaly con ...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - rep_napoli : Covid, Genoa: tutti negativi al primo tampone dopo il caso Perin [aggiornamento delle 09:33] - SiamoPartenopei : Repubblica - Atteso l'esito dei tamponi rossoblù: ipotesi rinvio di Napoli-Genoa, ma è difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Genoa Napoli-Genoa spostata alle 18 dopo positività di Perin: tutti negativi gli altri rossoblu Sky Sport Napoli Genoa, Marchetti titolare dopo 22 mesi dall’ultima volta

La partita tra Napoli e Genoa in programma al San Paolo segnerà il ritorno tra i pali da titolare di Federico Marchetti 6 dicembre 2018. Quello fu il giorno dell’ultima gara da titolare di Federico ...

Napoli-Genoa, probabili formazioni CdS: Mertens-Osimhen insieme, in difesa c'è di nuovo Hysaj

Il Corriere dello Sport fa sapere che la decisione di Rino Gattuso sarebbe quella di passare subito al 4-2-3-1, almeno per questa partita.

La partita tra Napoli e Genoa in programma al San Paolo segnerà il ritorno tra i pali da titolare di Federico Marchetti 6 dicembre 2018. Quello fu il giorno dell’ultima gara da titolare di Federico ...Il Corriere dello Sport fa sapere che la decisione di Rino Gattuso sarebbe quella di passare subito al 4-2-3-1, almeno per questa partita.