Napoli Est, mancano bagni nelle scuole materne: 500 bambini restano a casa (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Procede ancora a rilento la ripresa dell’anno scolastico del post lockdown, ma per i giovanissimi dell’area orientale di Napoli il rientro tra i banchi sarà ancora più complicato. A seguito del “malfunzionamento dei servizi igienico-sanitari”, di cui parla l’edizione odierna de Il Mattino, le scuole materne di Napoli Est al momento non possono infatti garantire la norme basilari per lo svolgimento delle attività didattiche. “Impossibilità oggettiva” spiega un dirigente scolastico della sesta municipalità napoletana. Difatti, senza i servizi igienici, già prima del Covid sarebbe stato impensabile aprire le scuole. A rischio così circa 500 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Procede ancora a rilento la ripresa dell’anno scolastico del post lockdown, ma per i giovanissimi dell’area orientale diil rientro tra i banchi sarà ancora più complicato. A seguito del “malfunzionamento dei servizi igienico-sanitari”, di cui parla l’edizione odierna de Il Mattino, lediEst al momento non possono infatti garantire la norme basilari per lo svolgimento delle attività didattiche. “Impossibilità oggettiva” spiega un dirigente scolastico della sesta municipalità napoletana. Difatti, senza i servizi igienici, già prima del Covid sarebbe stato impensabile aprire le. A rischio così circa 500 ...

