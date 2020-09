Milazzo | trovato il corpo del militare annegato dopo aver salvato un ragazzo

(Di domenica 27 settembre 2020) È stato rial largo di, nello specchio di mare antistante Tono dove si erano concentrate le ricerche, ildi Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di, scomparso tra le ondeun quindicenne che stava annegando. A confermarlo i vigili del fuoco e la Capitaneria di.A ripescare il cade è stato l’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove Visalli si era tuffato per effettuare il salvataggio di due ragazzi in difficoltà, ad una cinquantina di metri dalla costa nota come “puntitta”, nella baia ...

Aurelio Visalli si era tuffato per effettuare il salvataggio di due ragazzi in difficoltà, ad una cinquantina di metri dalla costa nota come “puntitta”, nella baia del Tono. E’ stato ritrovato al larg ...“La notizia della morte in mare del Secondo Capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli addolora la Difesa tutta. Il suo è stato un gesto eroico, non ha esitato a intervenire per soccorrere due bagnan ...