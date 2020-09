Covid, bollettino di oggi in Italia: 1.869 nuovi casi e 17 morti. Più contagi in Campania e Lombardia (Di sabato 26 settembre 2020) La situazione in Italia in base al bollettino di oggi sabato 26 settembre 2020 . I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1869. I sono 17 e portano la conta totale dei decessi da inizio ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) La situazione inin base aldisabato 26 settembre 2020 . Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1869. I sono 17 e portano la conta totale dei decessi da inizio ...

PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #26settembre: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… - corrierece : Salgono i positivi in #Campania: purtroppo c'è anche un deceduto - #Bollettino #Covid - - fabprati76 : RT @StampaVercelli: Covid, dodici guariti ma anche nove contagi in più nel Vercellese: il bollettino di sabato 26 settembre - ASampierdarena : @DiegoManinetti Sono i nuovi positivi di oggi (incremento casi totali, nel bollettino aggregato Ministero / ISS / P… - GiusEvangelista : ??BOLLETTINO COVID di oggi 26 SETTEMBRE IN ITALIA???????? -