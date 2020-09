Coronavirus, la Campania ancora prima per contagi (Di sabato 26 settembre 2020) Sono 1.869 i nuovi positivi da Coronavirus segnalati oggi in Italia dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, con un trend in leggera diminuzione per tutte le regioni eccetto per la Campania che si aggiudica ancora una volta la palma del più alto numero di contagi. Sono 274 su 6.104 tamponi con una percentuale di positivi del 4,5%, battuto dunque anche il record dei giorni scorsi. La situazione continua ad esser preoccupante in Campania, come ha accennato venerdì il presidente De Luca e se nei prossimi giorni non si cominceranno a vedere gli effetti della nuova ordinanza e una diminuzione dei contagi è scontato che si decida di ricorrere a nuove misure restrittive. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Sono 1.869 i nuovi positivi dasegnalati oggi in Italia dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, con un trend in leggera diminuzione per tutte le regioni eccetto per lache si aggiudicauna volta la palma del più alto numero di. Sono 274 su 6.104 tamponi con una percentuale di positivi del 4,5%, battuto dunque anche il record dei giorni scorsi. La situazione continua ad esser preoccupante in, come ha accennato venerdì il presidente De Luca e se nei prossimi giorni non si cominceranno a vedere gli effetti della nuova ordinanza e una diminuzione deiè scontato che si decida di ricorrere a nuove misure restrittive. L'articolo ilNapolista.

