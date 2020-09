Santi Medici: quest’anno, soprattutto Ad Alberobello.le celebrazioni per Cosma e Damiano condizionate dalle prescrizioni (Di sabato 26 settembre 2020) Santi Cosma e Damiano, oggi. Festa patronale ad Alberobello e non solo. Festa che sarà fortemente limitata, praticamente alle sole celebrazioni religiose (e con prescrizioni) a causa di ciò per cui i credenti invocano i due Santi: una pandemia da fronteggiare. Mai come quest’anno, per la comunità religiosa, hanno senso i Santi Medici. Mai come quest’anno i credenti dovranno farlo senza affollare la loro chiesa. L'articolo Santi Medici: quest’anno, soprattutto <small class="subtitle">Ad Alberobello.le celebrazioni per Cosma e Damiano condizionate ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 settembre 2020), oggi. Festa patronale ade non solo. Festa che sarà fortemente limitata, praticamente alle solereligiose (e con) a causa di ciò per cui i credenti invocano i due: una pandemia da fronteggiare. Mai come quest’anno, per la comunità religiosa, hanno senso i. Mai come quest’anno i credenti dovranno farlo senza affollare la loro chiesa. L'articolo: quest’anno, Ad.leper...

