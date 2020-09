Nasce il fondo per il turismo, Cdp comprerà anche alberghi. La mossa del governo per salvare settore (Di venerdì 25 settembre 2020) Di fronte ai numeri drammatici del turismo italiano colpito dalla pandemia, il governo lancia una ciambella di salvataggio dalla corazzata Cassa depositi e prestiti, braccio operativo del ministero dell’Economia, che può tra l’altro contare sulle risorse del risparmio postale. Nasce il fondo nazionale del turismo, iniziativa che farà capo a Cassa depositi e prestiti ,Il fondo potrà contare su dotazione di 2 milardi di euro in 3-5 anni, 750 milioni della stessa Cdp, il resto di investitori terzi. Tra questi c’è anche il ministero del turismo che contribuirà direttamente con 150 milioni euro. Come spiega la stessa Cdp il fondo ha come scopo la “valorizzazione degli asset ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Di fronte ai numeri drammatici delitaliano colpito dalla pandemia, illancia una ciambella di salvataggio dalla corazzata Cassa depositi e prestiti, braccio operativo del ministero dell’Economia, che può tra l’altro contare sulle risorse del risparmio postale.ilnazionale del, iniziativa che farà capo a Cassa depositi e prestiti ,Ilpotrà contare su dotazione di 2 milardi di euro in 3-5 anni, 750 milioni della stessa Cdp, il resto di investitori terzi. Tra questi c’èil ministero delche contribuirà direttamente con 150 milioni euro. Come spiega la stessa Cdp ilha come scopo la “valorizzazione degli asset ...

Ultime Notizie dalla rete : Nasce fondo Turismo, nasce Fondo nazionale. Franceschini: "Guarda al futuro" Adnkronos Un Fondo da 2 miliardi. Ecco la mossa di Cdp per salvare il turismo

Cassa Depositi e Prestiti lancia il Fondo nazionale per il turismo. Due miliardi per traghettare i grandi e piccoli alberghi simbolo del nostro Paese fuori dalla crisi e impedire che cadano preda di c ...

