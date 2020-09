Manila Gorio vuota il sacco: “Tra me e Pierpaolo Pretelli passione fisica prima del GF Vip” (Di venerdì 25 settembre 2020) Manila Gorio fa una confessione su Pierpaolo Pretelli Tra i vari concorrenti presenti al Grande Fratello Vip 5 troviamo anche Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. Nelle ultie ore la nota conduttrice transessuale Manila Gorio ha fatto delle rivelazioni inaspettate che riguardano lei e l’attuale gieffino. In poche parole ha confessato di aver avuto una storia con lui con tanto di passione. Affermazioni che in pochissimo tempo hanno acceso il gossip sul web. Nella prossima puntata del reality show di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini informerà Pretelli di quello che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà? L’ex velino e la conduttrice trans avrebbero avuto un ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020)fa una confessione suTra i vari concorrenti presenti al Grande Fratello Vip 5 troviamo anche, ex velino di Striscia la Notizia. Nelle ultie ore la nota conduttrice transessualeha fatto delle rivelazioni inaspettate che riguardano lei e l’attuale gieffino. In poche parole ha confessato di aver avuto una storia con lui con tanto di. Affermazioni che in pochissimo tempo hanno acceso il gossip sul web. Nella prossima puntata del reality show di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini informeràdi quello che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà? L’ex velino e la conduttrice trans avrebbero avuto un ...

