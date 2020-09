Fattura elettronica, nuove specifiche dal 1° ottobre. Cosa cambia (Di venerdì 25 settembre 2020) Le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche saranno obbligatorie a partire dal 2021. Tuttavia a partire dal 1° ottobre 2020, in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”. Fino al nuovo anno resterà comunque possibile utilizzare le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018. Il Sistema di interscambio accetterà dunque le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi fino al 31 dicembre 2020. Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche Dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, il Sistema di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Letecniche per le fatture elettroniche saranno obbligatorie a partire dal 2021. Tuttavia a partire dal 1°2020, in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”. Fino al nuovo anno resterà comunque possibile utilizzare letecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018. Il Sistema di interscambio accetterà dunque le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi fino al 31 dicembre 2020.tecniche Dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, il Sistema di ...

Le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche saranno obbligatorie a partire dal 2021. Tuttavia a partire dal 1° ottobre 2020, in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° genna ...

