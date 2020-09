Coronavirus, non saremo messi come gli altri paesi Ue, ma da ieri è record di nuovi contagi: quasi 2mila (Di venerdì 25 settembre 2020) In molti paesi europei, se non proprio una seconda ondata, tale è però la portata di questa generale recrudescenza di nuovi contagi da Coronavirus, che c’è da impallidire. Ed infatti molti paesi – come Spagna e Gran Bretagna – hanno deciso di intervenire con serie misure di contenimento. Da noi, stando a quanto dicono gli esperti, la situazione è ancora sotto controllo tanto è, notizia d ieri, che si sta addirittura pensando di riaprire gli stadi, seppure al 25% della loro capienza massima. Eppure, dando un’occhiata al report stilato poco fa dalla Protezione civile non sembrerebbe tutto così ‘normale’ come si dice. Non solo infatti i nuovi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 settembre 2020) In moltieuropei, se non proprio una seconda ondata, tale è però la portata di questa generale recrudescenza dida, che c’è da impallidire. Ed infatti moltiSpagna e Gran Bretagna – hanno deciso di intervenire con serie misure di contenimento. Da noi, stando a quanto dicono gli esperti, la situazione è ancora sotto controllo tanto è, notizia d, che si sta addirittura pensando di riaprire gli stadi, seppure al 25% della loro capienza massima. Eppure, dando un’occhiata al report stilato poco fa dalla Protezione civile non sembrerebbe tutto così ‘normale’si dice. Non solo infatti i...

Capezzone : Stampare e conservare da @atlanticomag il pezzo del grande @AdrianoSut sul nemico invisibile che si aggira per l’Eu… - ferrazza : I morti da coronavirus non hanno perso. Ci vorrebbe un po’ di rispetto. - SkyTG24 : Coronavirus Francia, 16mila casi in 24 ore. Il premier Castex non esclude nuovo lockdown - fragio2000 : RT @CesareSacchetti: La nuova circolare, ovviamente illegale, del regime: non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti senza… - franca705 : RT @fattoquotidiano: Non bisogna essere degli esperti in pandemie per capire che un Paese in cui i contagi da coronavirus superano ormai ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, scuola: certificato e tampone per rientrare dopo giorni di assenza con sintomi sospetti Corriere della Sera Coronavirus: oltre 1.900 i contagi, record del post lockdown

ROMA, 25 SET - Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del ...

Covid 19, a Nardò indagine sierologica su 175 persone: un solo positivo

Il laboratorio di analisi cliniche Zacchino, di concerto con il Comune di Nardò, ha effettuato nei giorni scorsi un’indagine sierologica per il Sars Cov2 su 175 persone in città, in particolare 120 di ...

ROMA, 25 SET - Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del ...Il laboratorio di analisi cliniche Zacchino, di concerto con il Comune di Nardò, ha effettuato nei giorni scorsi un’indagine sierologica per il Sars Cov2 su 175 persone in città, in particolare 120 di ...