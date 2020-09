Antonio Ricci: “Ogni tanto sento Beppe Grillo ma parliamo solo del passato. Dissento però da quello che ha detto…” (Di venerdì 25 settembre 2020) “La voce dell’insofferenza” è il nuovo sottotitolo della 33esima edizione di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci, al via dal 28 settembre su Canale 5 dalle ore 20:35. Apriranno le danze Ficarra e Picone, poi toccherà a Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, Francesca Manzini e Gerry Scotti e infine Michelle Hunziker tornerà per affiancare proprio Scotti. Confermate le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. “Lo scorso anno siamo sembrati profetici dedicando l’edizione alla Resilienza, con quello che poi è successo. – dice Ricci all’agenzia Ansa – Ma l’insofferenza, alla mascherina, al distanziamento, al tempo perso per seguire le nuove norme, è invece il senso stesso dell’oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “La voce dell’insofferenza” è il nuovo sottotitolo della 33esima edizione di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di, al via dal 28 settembre su Canale 5 dalle ore 20:35. Apriranno le danze Ficarra e Picone, poi toccherà a Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, Francesca Manzini e Gerry Scotti e infine Michelle Hunziker tornerà per affiancare proprio Scotti. Confermate le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. “Lo scorso anno siamo sembrati profetici dedicando l’edizione alla Resilienza, conche poi è successo. – diceall’agenzia Ansa – Ma l’insofferenza, alla mascherina, al distanziamento, al tempo perso per seguire le nuove norme, è invece il senso stesso dell’oggi ...

FQMagazineit : Antonio Ricci: “Ogni tanto sento Beppe Grillo ma parliamo solo del passato. Dissento però da quello che ha detto…” - MaicoDeMarco1 : RT @Striscia: Antonio Ricci all'@Agenzia_Ansa: 'Le Veline mantengono nel tg il ruolo di varietà. Le critiche? Sono naturalmente creatrici d… - petroglio : @canniolinonero @Dan________96 @pranzista Antonio Ricci viscido come il muco anale - Luca_zone : Antonio Ricci, Striscia riparte nel segno dell'insofferenza - Ultima Ora - ANSA - prestia_fabio : RT @Striscia: Antonio Ricci all'@Agenzia_Ansa: 'Il segreto della longevità di #Striscia? È come il profumo del giaggiuolo: esiste ma non sa… -