Trump | procuratore Kentucky star

(Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 24 SET - "La giustizia non è facile": ildel, Daniel Cameron è stato bravo, una "" con una dichiarazione "veramente brillante". Lo afferma Donald...

crasicap : @CarloGarzia @EleonoraCamilli @mante Be', le peggio cose di Trump le fanno i suoi Ministri 'per lui'. Ma il potere… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump procuratore

Agenzia ANSA

New York, 24 set 02:30 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha reagito alle conclusioni del gran giurì sull'uccisione di Breonna Taylor lodando il procuratore generale del ...NEW YORK, 24 SET - "La giustizia non è facile": il procuratore del Kentucky, Daniel Cameron è stato bravo, una "star" con una dichiarazione "veramente brillante". Lo afferma Donald Trump rispondendo a ...