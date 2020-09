Regolamento Bayern Monaco-Siviglia | Supercoppa Europea 2020 | cosa succede in caso di pareggio

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ildi: eccoindi. Alla Puskas Arena di Budapest va in scena questo match che assegna il primo trofeo internazionale della stagione. Si scontrano i campioni della Champions League e la squadra che ha vinto l’Europa League e in tanti si chiedonoaccadrebbe qualora dovesse persistere la parità al termine dei 90′ regolamentari. La risposta è molto semplice, come in occasione di tutte le altre finali Uefa via libera ai due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Indi ulteriore parità, saranno i calci di rigore a decretare la vincitrice.