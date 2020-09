Fiume d’aria polare punta l’Italia. Ecco dove si trova ora l’aria fredda (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo dinanzi certamente ad un grande evento, che scombussolerà il meteo dei prossimi giorni sull’Italia. A Settembre è raro assistere a configurazioni del genere e d’altronde passeremo all’improvviso da condizioni climatiche ancora localmente simil-estive verso scenari da autunno inoltrato. La parte avanzata della perturbazione è già entrata sull’Italia Settentrionale, con il proliferare anche di temporali a conferma di un’atmosfera così irrequieta da essere esplosiva. Il ramo freddo del fronte si trova a ridosso delle Alpi Occidentali. Quello che spicca, osservando l’immagine meteosat, è l’aria molto fredda che si palesa attraverso tutta quella miriade di nubi a chiazze, a tipica forma di ciottolato, che possiamo apprezzare in Atlantico, sulle Isole Britanniche ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo dinanzi certamente ad un grande evento, che scombussolerà il meteo dei prossimi giorni sull’Italia. A Settembre è raro assistere a configurazioni del genere e d’altronde passeremo all’improvviso da condizioni climatiche ancora localmente simil-estive verso scenari da autunno inoltrato. La parte avanzata della perturbazione è già entrata sull’Italia Settentrionale, con il proliferare anche di temporali a conferma di un’atmosfera così irrequieta da essere esplosiva. Il ramo freddo del fronte sia ridosso delle Alpi Occidentali. Quello che spicca, osservando l’immagine meteosat, è l’aria moltoche si palesa attraverso tutta quella miriade di nubi a chiazze, a tipica forma di ciottolato, che possiamo apprezzare in Atlantico, sulle Isole Britanniche ...

