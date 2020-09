Cossiga: Zanda, 'a Italia di oggi insegna che deve prevalere sempre interesse generale' (Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Francesco Cossiga mi ha insegnato che anche nei momenti più tragici della vita di una Nazione (e con lui di momenti tragici ne ho vissuti veramente tanti), chi ha responsabilità pubbliche non deve dimenticare che nessuna necessità contingente può giustificare l'abbandono del senso dello Stato e il mancato rispetto dei confini dello stato di diritto. Ecco una lezione di Cossiga che può diventare attuale nell'Italia di oggi, per una classe dirigente nella quale spesso vediamo troppi politici far prevalere il loro superego sull'interesse generale e persino sull'interesse del proprio partito o della propria parte politica". Lo ha sottolineato il senatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Francescomi hato che anche nei momenti più tragici della vita di una Nazione (e con lui di momenti tragici ne ho vissuti veramente tanti), chi ha responsabilità pubbliche nondimenticare che nessuna necessità contingente può giustificare l'abbandono del senso dello Stato e il mancato rispetto dei confini dello stato di diritto. Ecco una lezione diche può diventare attuale nell'di, per una classe dirigente nella quale spesso vediamo troppi politici faril loro superego sull'e persino sull'del proprio partito o della propria parte politica". Lo ha sottolineato il senatore ...

