Cossiga | Mattarella | ' sua testimonianza civile e politica in patrimonio democratico italiani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "La" di Francesco"ha contribuito aldegli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ricordando, in una cerimonia all'Università di Sassari, Francesco, nel decimo anniversario della morte. "Nel discorso di insediamento, come ho ricordato, aveva assunto la gente comune -ha sottolineato il Capo dello Stato- come punto di riferimento per saldare passato e futuro, auspicando una nuova solidarietà 'per valori non solo personali ma soprattutto comunitari'. Per avere speranza-disse- 'c'è bisogno di una giustizia sociale che non sia calata dall'alto ma condivisa e ...