Calciomercato Juventus, rischio Alaba: arriva l’offerta (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus è solito riuscire ad accaparrarsi giocatori importanti anche a parametro zero. Cosa che molto probabilmente non avverrà in questa sessione di mercato, ma sulla quale la dirigenza bianconera sta riflettendo in ottica 2021. Uno dei profili che sta entrando nel suo ultimo anno di contratto è David Alaba, stella del Bayern Monaco campione d’Europa in carica. Il difensore austriaco, tramite il suo agente Pini Zahavi, ha fatto sapere come le richieste per l’ingaggio sarebbero di 12 milioni netti come parte fissa, cifra che sarebbe il doppio rispetto all’attuale stipendio percepito. Una cifra elevata, che avrebbe aperto la finestra ad un possibile trasferimento gratuito nel 2021, suscitando l’interesse di molti club come Juventus e Inter. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Ildellaè solito riuscire ad accaparrarsi giocatori importanti anche a parametro zero. Cosa che molto probabilmente non avverrà in questa sessione di mercato, ma sulla quale la dirigenza bianconera sta riflettendo in ottica 2021. Uno dei profili che sta entrando nel suo ultimo anno di contratto è David, stella del Bayern Monaco campione d’Europa in carica. Il difensore austriaco, tramite il suo agente Pini Zahavi, ha fatto sapere come le richieste per l’ingaggio sarebbero di 12 milioni netti come parte fissa, cifra che sarebbe il doppio rispetto all’attuale stipendio percepito. Una cifra elevata, che avrebbe aperto la finestra ad un possibile trasferimento gratuito nel 2021, suscitando l’interesse di molti club comee Inter. LEGGI ...

