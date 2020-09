Calciomercato Juventus, le cessioni di Khedira e Costa sbloccano il piano in attacco (Di giovedì 24 settembre 2020) Mancano poco più di dieci giorni alla fine del Calciomercato estivo più particolare che il calcio conosca. La Juventus è riuscita finalmente a prendere il centravanti così tanto desiderato da mister Andrea Pirlo. L’arrivo di Alvaro Morata, infatti, sta delineando ancora meglio il progetto tecnico che ha in mente il tecnico bresciano. L’attenzione dei bianconeri ora si concentra sul mercato in uscita. Tanti i nomi dei giocatori in partenza, tanti gli esuberi da piazzare e da cui ricavare le giuste plusvalenze da reinvestire negli ultimi colpi di mercato. I nomi in uscita dalla Juventus che circolano prepotentemente sono quelli di Douglas Costa e Sami Khedira. Le loro cessioni potrebbero portare i bianconeri a dare tutto per provare l’ultimo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Mancano poco più di dieci giorni alla fine delestivo più particolare che il calcio conosca. Laè riuscita finalmente a prendere il centravanti così tanto desiderato da mister Andrea Pirlo. L’arrivo di Alvaro Morata, infatti, sta delineando ancora meglio il progetto tecnico che ha in mente il tecnico bresciano. L’attenzione dei bianconeri ora si concentra sul mercato in uscita. Tanti i nomi dei giocatori in partenza, tanti gli esuberi da piazzare e da cui ricavare le giuste plusvalenze da reinvestire negli ultimi colpi di mercato. I nomi in uscita dallache circolano prepotentemente sono quelli di Douglase Sami. Le loropotrebbero portare i bianconeri a dare tutto per provare l’ultimo ...

