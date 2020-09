(Di mercoledì 23 settembre 2020) di Adelmina Meier "Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola.!". Come il ...

HuffPostItalia : 'Stia zitta, gallina!'. Corona offende Berlinguer. La replica: 'Non si permetta' - Michele_Anzaldi : RT @globalistIT: “Stia zitta gallina”: così Cartabianca ha toccato il fondo #Corona #Berlinguer - ElisabettaSamm1 : @matteosalvinimi @Cartabiancarai3 Matteo forse è meglio che stia zitta, ma è possibile che questa signora ti inviti… - ZPeppem : RT @globalistIT: “Stia zitta gallina”: così Cartabianca ha toccato il fondo #Corona #Berlinguer - globalistIT : “Stia zitta gallina”: così Cartabianca ha toccato il fondo #Corona #Berlinguer -

L'ultima puntata di CartaBianca è stata segnata da un'accesa lite tra l'alpinista e scultore Mauro Corona e la conduttrice Bianca Berlinguer. I due non sono di certo nuovi a questo generi di battibecc ...Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola. Stia zitta gallina!". Come il mercato settimanale, su Rai3 è settimanale il teatrino di Cartabianca. Ieri ...