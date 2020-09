Omicidio-suicidio Rivara | Andrea ucciso nel sonno | “Il padre ha atteso si addormentasse”

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020)nel. Il piccolodalClaudio Baima Poma nella loro casa a(Torino), sarebbe morto nel. L’uomo, operaio di 47 anni, avrebbe aspettato che si addormentasse prima di sparagli un colpo di pistola. Poi il, che poco prima aveva scritto un lungo post su Facebook, ha rivolto l’arma contro se stesso. Per uccidere il piccolo, ilClaudio Baima Poma avrebbe aspettato che si addormentasse, per poi sparargli un colpo al cuore. Dopo l’uomo, operaio in un’azienda meccanica di 47 anni, ha girato l’arma che custodiva illegalmente contro se ...