Coppa Italia | poker del Bari | colpo Triestina Out Avellino | Catania e Samb Tutti i risultati

sscnapoli : ?? | Primavera Tim Cup, Napoli-Ascoli 4-0. Azzurrini qualificati al secondo turno di Coppa Italia ??… - FcInterNewsit : Coppa Italia - Carrarese, tutto facile con l'Ambrosiana: in gol anche Schirò nel 4-0 finale - RaiSport : ? #CoppaItalia: #Catania eliminato, avanzano #Bari e #Catanzaro Superano il primo turno anche la #JuveStabia, il… - 11contro11 : Comincia la Coppa Italia: ecco ... #Albinoleffe #Alessandria #Ambrosiana #Arezzo #Avellino #Bari #Breno #Carpi… - giacomoromane12 : @esportproit @nicolave99 @pctransfermarkt @OffSidePage_ @ILOVEPROCLUB1 @rumors_pro @NewsProclub Non dimenticheremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

La Juve Stabia supera il primo turno di Coppa Italia battendo al Menti la Tritium, compagine di serie D tra le candidate alla promozione, per 2-1. Match disputato senza pubblico. Le vespe mettono a ...Il minuto di raccoglimento è stato osservato anche questa sera prima della partita di Coppa Italia Monopoli-Modena. Il fischietto era stato designato in qualità di IV Ufficiale di Gara per quanto ...