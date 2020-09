Referendum, il 79% del Molise e il 59 del Friuli: ecco il voto nelle regioni. Nelle grandi città il Sì è più tiepido (e il No vince nei centri storici) (Di martedì 22 settembre 2020) Un successo ampio con tutte le province italiane oltre il 50%. Il Nord più tiepido, il Mezzogiorno più partecipe nel dire Sì al taglio dei parlamentari. Dove sono i 17.168.495 voti favorevoli alla riduzione di deputati e senatori? Il 69,64 per cento dei cittadini che hanno confermato l’approvazione della riforma costituzionale sono sparsi un po’ ovunque. Ma non distribuiti in maniera omogenea. Tutte le regioni del Sud hanno detto Sì con oltre il 75%. In Molise addirittura il 79,89. Sul fronte opposto il Friuli Venezia Giulia, dove i favorevoli si sono fermati al 59,57% delineando una tendenza di tutto il Nord dove solo il Trentino-Alto Adige ha superato il 70 per cento, spinto dal 79,01 della provincia di Bolzano. Le regioni – Oltre al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Un successo ampio con tutte le proitaliane oltre il 50%. Il Nord più, il Mezzogiorno più partecipe nel dire Sì al taglio dei parlamentari. Dove sono i 17.168.495 voti favorevoli alla riduzione di deputati e senatori? Il 69,64 per cento dei cittadini che hanno confermato l’approvazione della riforma costituzionale sono sparsi un po’ ovunque. Ma non distribuiti in maniera omogenea. Tutte ledel Sud hanno detto Sì con oltre il 75%. Inaddirittura il 79,89. Sul fronte opposto ilVenezia Giulia, dove i favorevoli si sono fermati al 59,57% delineando una tendenza di tutto il Nord dove solo il Trentino-Alto Adige ha superato il 70 per cento, spinto dal 79,01 della provincia di Bolzano. Le– Oltre al ...

fattoquotidiano : Referendum, il 79% del Molise e il 59 del Friuli: ecco il voto nelle regioni. Nelle grandi città il Sì è più tiepid… - MarcoBojack85 : @AzzurraBarbuto @ParisiSonia Tutto giusto davvero siamo governati da persone che non ci rappresentano ,tu pensa i p… - Cristian_FF_79 : RT @CriticaScient: Per il SÌ hanno dato indicazione di voto partiti che rappresentano oltre l’85% dell’elettorato, il NO ha preso il 30% de… - Cristian_FF_79 : RT @Paolo3_P: Una cosa è chiara dall’ esito del referendum di ieri: c’è un 30% di italiani in cerca di rappresentanza. - news24_city : Referendum: a Trinitapoli è plebiscito per il “SI” con il 79% -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum 79% REFERENDUM – Boom del SI in Molise con il 79,89%, dato più alto tra le regioni Molise Network Referendum in Sicilia: Sì oltre il 75%

In Sicilia i "sì" al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono stati espressi dal 75,7% dei votanti mentre i no sono al 24,2%. Sono state scrutinate 5150 sezioni su 5300. Nella provin ...

Referendum, il 68,02% dei valdostani d’accordo sul taglio dei parlamentari

AOSTA. Anche i valdostani vogliono il taglio del numero dei parlamentari e con percentuali molto simili a quelle espresse a livello nazionale. A livello regionale, al referendum costituzionale celebra ...

In Sicilia i "sì" al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono stati espressi dal 75,7% dei votanti mentre i no sono al 24,2%. Sono state scrutinate 5150 sezioni su 5300. Nella provin ...AOSTA. Anche i valdostani vogliono il taglio del numero dei parlamentari e con percentuali molto simili a quelle espresse a livello nazionale. A livello regionale, al referendum costituzionale celebra ...