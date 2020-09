No, la bambina di questa foto non è scomparsa da Pozzallo (Di martedì 22 settembre 2020) Il 20 settembre 2020 su Facebook è stato condiviso un post con un link ad un articolo che come immagine di copertina utilizza la foto del volto di una bambina. Si legge: «Pozzallo. bambina di 5 anni vista l’ultima volta Domenica! L’appello della Madre Guarda il video». Il post è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Per favore condividete questo post. Mia sorella di 5 anni si é persa, ma il rapitore é stato ripreso dalle camere di videosorveglianza, nel video di 12 secondi si vede la sua faccia». questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato ufficiale delle forze dell’ordine. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. ... Leggi su facta.news (Di martedì 22 settembre 2020) Il 20 settembre 2020 su Facebook è stato condiviso un post con un link ad un articolo che come immagine di copertina utilizza ladel volto di una. Si legge: «di 5 anni vista l’ultima volta Domenica! L’appello della Madre Guarda il video». Il post è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Per favore condividete questo post. Mia sorella di 5 anni si é persa, ma il rapitore é stato ripreso dalle camere di videosorveglianza, nel video di 12 secondi si vede la sua faccia».notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato ufficiale delle forze dell’ordine. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. ...

