Lady Gaga: "Ho pensato al suicidio ogni giorno: odiavo me stessa. Per anni sono stata chiusa in casa" (Di martedì 22 settembre 2020) “Ho avuto pensieri suicidi ogni giorno. C’è stato un periodo in cui ho odiato essere famosa. Non è sempre facile mostrarti agli altri se hai problemi mentali. Pensavo: ‘Perché dovrei continuare a vivere?’”. A parlare è Lady Gaga, che si è raccontata in un’intervista concessa a Lee Cowan durante il programma Sunday Morning sull’emittente americana Cbs.La cantautrice 34enne è reduce dalla pubblicazione del singolo 911 (che negli Usa è il numero unico per le emergenze), che è stato accompagnato da un video in cui la cantante racconta attraverso immagini metaforiche i suoi problemi di salute mentale.Nell’intervista alla Cbs - il cui contenuto è stato ripreso da diverse testate tra cui People - l’artista ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “Ho avuto pensieri suicidi. C’è stato un periodo in cui ho odiato essere famosa. Non è sempre facile mostrarti agli altri se hai problemi mentali. Pensavo: ‘Perché dovrei continuare a vivere?’”. A parlare è, che si è raccontata in un’intervista concessa a Lee Cowan durante il programma Sunday Morning sull’emittente americana Cbs.La cantautrice 34enne è reduce dalla pubblicazione del singolo 911 (che negli Usa è il numero unico per le emergenze), che è stato accompagnato da un video in cui la cantante racconta attraverso immagini metaforiche i suoi problemi di salute mentale.Nell’intervista alla Cbs - il cui contenuto è stato ripreso da diverse testate tra cui People - l’artista ...

